شكرا لقرائتكم خبر رفع 15,400 م3 أنقاض ومخلفات بناء بالجبيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت أمانة المنطقة الشرقية 15,400 م3 أنقاض ومخلفات بناء مجهولة المصدر خلال حملة نظافة بمحافظة الجبيل ضمن مبادرة «التشوه البصري» بإزالة المخلفات ورفع النفايات الصلبة وإزالة الرمال والأتربة من الشوارع وتسوية الساحات بأحياء المحافظة.

وشملت الحملة التي استخدم فيها 12 آلية ثقيلة و9 مراقبين و250 عاملا، مسح الأراضي الفضاء واستبدال الحاويات والبراميل وتعقيمها بالمبيدات الحشرية، ورفع أكثر من 19 ألف طن من النفايات.

وأكدت الأمانة سعيها من خلال الحملة إلى الارتقاء بمستوى النظافة العامة والوعي البيئي والقضاء على ظاهرة الرمي العشوائي لأنقاض البناء والمخلفات بين الأحياء السكنية والتخلص منها بالطرق السليمة بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة.

من جهة أخرى نفذت الأمانة أمس الأول، 1352 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها ضبط 62 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق «توكلنا».