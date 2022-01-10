19 مركزا للقاحات بمنطقة المدينة تستقبل المراجعين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لاستكمال تلقي جرعات التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا ، يستقبل 19 مركزا للقاحات بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين، وذلك لمن أتموا إجراءات حجز موعد عبر تطبيقي «توكلنا» و»صحتي».

وتوافد أفراد المجتمع على مركز اللقاحات بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، لتلقي اللقاح وسط حالة تنظيمية وخدمات يقدمها المركز للمراجعين، حيث يتولى منسوبو اللجان الميدانية استقبال المراجعين، والتحقق من دقة المواعيد، وتطبيق الإجراءات التنظيمية المتبعة.

ويصاحب الجهود الميدانية التي تقدمها الفرق الطبية والإرشادية في مراكز اللقاحات حملة توعوية لتشجيع أفراد المجتمع على استكمال الجرعات، من خلال بث رسائل ووسائط توعوية عبر الحسابات الرسمية للجهات التعليمية والصحية، تبين أهمية التحصين، وأثره البالغ في الوقاية من الفيروس، والحد من تأثيراته، والمبادرة بأخذ الجرعة التنشيطية، وأثرها الإيجابي في تنشيط المناعة ضد الفيروس ومتحوراته.

وتقدم 3 مراكز جرعات التحصين للمراجعين وتضم مركز لقاحات طيبة بينبع البحر، ومستشفى الهيئة الملكية بينبع الصناعية، ومستشفى صحي حي السميري، إضافة إلى مركز واحد لتقديم اللقاحات في كل من محافظات الحناكية، ومهد الذهب، والعلا، وخيبر، وبدر، ووادي الفرع، والعيص.

