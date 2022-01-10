شكرا لقرائتكم خبر 28 نشاطا تدريبيا في مركز أبحاث العلوم الصحية بجامعة نورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعتزم مركز أبحاث العلوم الصحية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عقد برنامج للتقويم التدريبي للأبحاث للعام الأكاديمي الحالي، يتضمن 28 نشاطا تدريبيا يشمل ورش عمل، ومحاضرات، وندوات مقدمة للباحثين من داخل الجامعة وخارجها، خلال الشهر الجاري.

وستقام عدة أنشطة تدريبية متخصصة في مواضيع ومجالات متنوعة؛ منهجيات البحث العلمي، علم البيانات في الأبحاث الصحية، علوم المختبرات الطبية، وتقدم أبحاث نمط الحياة والصحة بعدد من المواضيع منها: التقنيات الأساسية في علم الأحياء الدقيقة، التكيفات العضلية لممارسة الرياضة، الخلايا الجذعية وتطبيقاتها العلاجية، مقدمة في تصميم الدراسات والتجارب السريرية، أهمية الحجم في مفاهيم الكائنات الحية وتطبيقاتها، الأساسيات في تصميم الدراسات البحثية، تقويم وتقنيات الإنفاق على الطاقة.

ويواصل المركز في تنفيذ الورش والمحاضرات المتخصصة بتقديم محاضرة لنمط حياة صحي، منها إرشادات الحركة على مدار 24 ساعة، وورشة عمل تحليل صور المجهر الالكتروني من صور مجهرية رقمية إلى بيانات يمكن قراءتها، إضافة إلى ورشة عمل لـ 10 مواضيع مهمة في علم الوراثة.

وفي ختام الشهر سيقيم المركز ورشة عمل الخلايا الجذعية في المجالات السريرية والبحثية.