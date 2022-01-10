شكرا لقرائتكم خبر الشعيرية سريعة التحضير المسحوبة في فرنسا لم تدخل المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إشارة إلى شروع السلطات في جمهورية فرنسا بسحب منتج شعيرية سريعة التحضير بسبب تجاوزه للحدود المسموح بها من مبيد أكسيد الإيثيلين (Ethylene Oxide)، أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء على أن التشغيلات المتضررة بالسحب لم تدخل المملكة.

وأوضحت أن مركز الإنذار السريع التابع لها رصد تلك الخطوة من قبل السلطات الفرنسية في حينه، كما يتابع المركز مستجدات الحالة على مدار الساعة لاتخاذ أي إجراءات لازمة عند الضرورة، لضمان سلامة المنتجات الغذائية في المملكة.

ويسهل نظام الفسح الالكتروني الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، إذ لا يتم فسح أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الالكترونية.

وأكدت الهيئة حرصها الشديد على صحة المواطنين والمقيمين.