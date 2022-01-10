بدء التقديم على برامج شهادة الاختصاص السعودية والدبلومات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بدء التقديم لبرامج شهادة الاختصاص السعودية والدبلومات لعام 2022، عبر بوابة المفاضلة والقبول الالكترونية لتخصصات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلوم الطبية التطبيقية.

وتتضمن هذه التخصصات 26 برنامجا لتخصصات الطب والجراحة، و10 برامج لتخصصات طب الأسنان، وبرنامج دبلوم الصيدلة السريرية، و8 برامج لتخصصات التمريض، و7 برامج لتخصصات العلوم الطبية التطبيقية، موزعة على المراكز التدريبية في 25 مدينة في المملكة.

وأوضح مدير المركز الإعلامي المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي أن بوابة القبول ستغلق في 23 يناير 2022 لتبدأ بعدها مرحلة إعلان درجة التحكيم والدرجة النهائية يوم 24 فبراير 2022، ومن ثم إعلان أسماء المرشحين للمقابلات الشخصية 8 مارس المقبل، فيما ستكون فترة المقابلات الشخصية بين 13 و31 مارس 2022، وآخر موعد لترتيب رغبات المتقدمين لأفضلية المراكز عبر البوابة الالكترونية، وإغلاق بوابة مديري البرامج لترتيب أولوية المرشحين 31 مارس 2022م.

وأضاف بأن آخر موعد للممثلين النظاميين في المراكز لمراجعة قوائم المقبولين والاعتماد سيكون في 3 أبريل المقبل، وسيتم بعدها عمل المطابقة النهائية الكترونيا، وإعلان نتائج المقبولين 19 أبريل.

وحث المتقدمين على مراجعة الجدول الزمني للقبول، ومراجعة المتطلبات الخاصة بالتقديم، والتأكد من توفرها قبل انتهاء المواعيد المحددة، والاطلاع على كتيب القبول، والذي يوضح آليات التقديم، ونقاط المفاضلة والمنافسة للقبول.