شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية على المدينة حتى العاشرة مساءً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة.

كما تشمل محافظات الحناكية والرايس والصويدرة والفريش والفقرة والمسيجيد والمندسة وبدر وطاشا، مبينا أن الحالة مستمرة حتى الساعة العاشرة مساءً.

يذكر أنه هطلت أمطار غزيرة على المسجد النبوي فيما وجهت وكالة شؤون المسجد النبوي بسرعة العمل مع الأمر، باستعداد العاملين وتجهيزاتهم اليدوية والآلية.