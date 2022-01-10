شكرا لقرائتكم خبر عن تقييد المدة التكرارية لإصدار تصاريح العمرة إلى 10 عشرة أيام عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت عناية وخدمات ضيوف الرحمن، عن تقييد المدة التكرارية المسموح بها لإصدار تصاريح العمرة إلى (10) عشرة أيام، بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية بالحرمين الشريفين.

يشار إلى أنه لا توجد خاصية التعديل على مواعيد العمرة، ولكن يمكن إلغاء الموعد من خلال تطبيق "اعتمرنا" قبل دخول وقت التصريح بأربع ساعات وإصدار تصريح جديد، وفي حال دخول وقت التصريح بالإمكان إصدار تصريح جديد بعد انتهاء مدة التصريح الأول.