شكرا لقرائتكم خبر عن علماء اليمن يشددون على مواجهة الفكر الحوثي الصفوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - رفع الشكر لقيادة المملكة لدورهم التاريخي في إنقاذ اليمن

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اختتمت فعاليات ملتقى علماء ودعاة اليمن "اليمن والسعودية في مواجهة الإرهاب والتطرف الحوثي الإيراني الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة ببرنامج التواصل مع علماء اليمن في مدينة الرياض اليوم الأثنين السابع من شهر جمادى الآخرة لعام 1443هـ الموافق العاشر من شهر يناير لعام 2021م،

ونظم برعاية وحضور معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ومعالي وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الشيخ محمد عيضة شبيبة وعدد من أصحاب الفضيلة العلماء والدعاة، وحضور وتغطية إعلامية واسعة محلية ودولية.

وفي البيان الختامي الصادر عن الملتقى، رفع أصحاب الفضيلة العلماء الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله-على مواقفهم التاريخية في دعم اليمن واليمنيين في كافة المجالات، وأكدوا على وقفة المملكة العربية السعودية الصادقة في دعم الحكومة اليمنية الشرعية لمواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، وقطع المشروع الصفوي التوسعي في المنطقة.

وقدم أصحاب الفضيلة والعلماء الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية اليمنية المشير عبدربه منصور هادي وإلى الحكومة الشرعية على الجهود المبذولة لاستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي، وطالبوا ببذل كافة الجهود والإمكانيات لحسم المعركة.

وثمن البيان إعلان معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ استمرار دعم العلماء والدعاة لمواصلة العمل التوعوي والدعوي لمواجهة الحملات الحوثية التي تحاول النيل من عقيدة اليمنيين، وأكدوا على واجب العلماء والدعاة في بذل مزيد من الجهود التوعوية وكشف خطر التطرف والإرهاب على اليمن والمنطقة وفي مقدمتها التطرف الحوثي، واستثمار الوسائل الإعلامية ومنصات الإعلام الحديثة، وكل الوسائل الممكنة للقيام بهذا الدور الديني والوطني.

وأدان البيان الصادر عن الملتقى الانتهاكات الحوثية المتكررة على المدنيين والأعيان المدنية، واستخدام الصواريخ البالستية والطائرات المفخخة في استهداف المدن اليمنية والسعودية، والعمليات الإرهابية التي تستهدف السفن والممرات البحرية، وكافة الإرهاب الذي يمارس ضد الشعب اليمني، كما أشادوا بالجيش الوطني والمقاومة الشعبية وكافة المكونات العسكرية التي تقدم بطولات تاريخية في سبيل الدفاع عن اليمن.

الجدير بالذكر أن ملتقى علماء اليمن في المملكة الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة ببرنامج التواصل مع علماء اليمن تحت عنوان: (اليمن والمملكة في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي الإيراني) قد شارك فيه نخبة من علماء ودعاة اليمن، وقدمت فيه ثمان أوراق عمل ركزت على إبراز جهود المملكة ومساندتها لليمن واليمنيين في مختلف الجوانب العسكرية والإنسانية، وكشف ارتباط الحوثي بإيران، وتبعيته لها، وعدائه للمنطقة، إضافة إلى الأدوار الرسمية والشعبية التي يجب القيام بها لمواجهة الإرهاب الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة، وإبراز دور العلماء والدعاة في المعركة الفكرية والحفاظ على هوية اليمن.