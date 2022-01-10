شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض تستضيف غدًا المؤتمر الـ 48 لاتحاد وكالات الأنباء العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تستضيف "واس" غداً الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء في العاصمة الرياض أعمال المؤتمر الـ 48 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا" بمشاركة رؤساء الوكالات الأعضاء بالاتحاد.

وأكد رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران أن المؤتمر يأتي استكمالاً للجهود المبذولة خلال مسيرة الاتحاد الذي اعتلى بكيانه ضمن أهم ثلاث منظمات دولية للأنباء، والدفع بالجهود المشتركة لتطوير أعمال الوكالات الأعضاء والرقي بدورها لتكون مصدراً مؤثراً، في الوقت الذي فرضت توجهات المؤسسات الإخبارية الأهلية واتساع مساحة النشر عبر فضاءات التقنية الحديثة تحدياً في دقة مضامين الرسائل الإعلامية.

ورحب آل عقران برؤساء الوكالات العربية أعضاء (فانا) المشاركين في أعمال المؤتمر في بلدهم الثاني المملكة التي كانت ولازالت الداعم للعمل العربي المشترك في مختلف المجالات ومنها الجانب الإعلامي.

وأكّد أن الشعار الذي اختير في المؤتمر ( دور وكالة الأنباء في التصدي للأخبار الزائفة)، يعكس الأهمية التي تتمتع بها تلك المؤسسات الإعلامية وتأثيرها على المستويين الداخلي والخارجي كمصدر موثوق في نقل وتدفق المعلومات، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود بين أعضاء الاتحاد لإحداث نقلة تطويرية في الأداء والأدوات والخطاب الإعلامي.

وبين رئيس "واس" أنه في خضم التطورات والمتغيرات الإعلامية تتضاعف مسؤوليات وكالات الأنباء تجاه المحافظة على مكتسباتها والمضي قدماً لتجاوز التحديات في إطار الأهداف المؤسسة للاتحاد.

ويناقش المؤتمرون سبل تطوير الأداء الإعلامي للوكالات الأعضاء وتعزيز حضورها على الساحة الإعلامية الدولية، إلى جانب استعراض نشاطات الاتحاد خلال العام الماضي، وبرنامج عمل 2022 م.

وسيتم خلال المؤتمر انتخاب رئيس الاتحاد ونائبين للرئيس وأعضاء هيئة الأمانة العامة والأمين العام، والإعلان عن الوكالات الفائزة بجائزتي الاتحاد لأحسن تقرير وصورة.