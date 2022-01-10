وأوضحت صحة جازان أن الاعتماد جاء بعد عملية التقييم التي خضع له المستشفى من قِبل لجنة وزارية مختصة عملت على تقييمه وفق عدد من المعايير التي يأتي في مقدمتها الاكتشاف المبكر للحوادث وفريق الاستجابة الصحية للطوارئ النووية والإشعاعية, بالإضافة إلى الأجهزة والمستلزمات اللازمة لأعضاء فريق الاستجابة والتدريب على تنفيذ الخطة.
وبيّنت، أن هذا الاعتماد يأتي ضمن مشاريع وزارة الصحة الهادفة لتعزيز الجاهزية لمواجهة مخاطر الصحة العامة وتأهيل المستشفيات المرجعية للتعامل مع الحوادث والكوارث النووية والإشعاعية.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتماد الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.