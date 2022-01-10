اعتماد الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان

حصلت صحة جازان ممثلة في مستشفى الملك فهد المركزي على شهادة الاعتماد للاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية من قبل وزارة الصحة كمستشفى معتمد ومرجعي, وذلك بعد استكمال المتطلبات و المعايير الأساسية.

وأوضحت صحة جازان أن الاعتماد جاء بعد عملية التقييم التي خضع له المستشفى من قِبل لجنة وزارية مختصة عملت على تقييمه وفق عدد من المعايير التي يأتي في مقدمتها الاكتشاف المبكر للحوادث وفريق الاستجابة الصحية للطوارئ النووية والإشعاعية, بالإضافة إلى الأجهزة والمستلزمات اللازمة لأعضاء فريق الاستجابة والتدريب على تنفيذ الخطة.

وبيّنت، أن هذا الاعتماد يأتي ضمن مشاريع وزارة الصحة الهادفة لتعزيز الجاهزية لمواجهة مخاطر الصحة العامة وتأهيل المستشفيات المرجعية للتعامل مع الحوادث والكوارث النووية والإشعاعية.