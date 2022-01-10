شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال تلقي جرعات التحصين في 19 مركز بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستقبل 19 مركزاً للقاحات بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين, لاستكمال تلقي جرعات التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد 19", وذلك لمن أتموا إجراءات حجز موعد عبر تطبيقي "توكلنا" و "صحتي".

ورصت عدسة "واس" من مركز اللقاحات بجامعة طيبة بالمدينة المنورة, توافد أفراد المجتمع لتلقي اللقاح, والحالة التنظيمية والخدمات التي يقدمها المركز للمراجعين, حيث يتولى منسوبو اللجان الميدانية, استقبال المراجعين, والتحقّق من دقة المواعيد, وتطبيق الإجراءات التنظيمية المتبعة من خلال توزيع المراجعين عند نقاط الفرز, والتزام الجميع بلبس الكمامة, والتقيّد بالتباعد بين المراجعين, ومتابعة الالتزام بالمسارات المخصّصة أثناء عملية التسجيل الإلكتروني المبدئي, وتنظيم الدخول إلى العيادات بشكل انسيابي, والخروج إلى نقاط التسجيل بعد تلقي اللقاح.

ويصاحب الجهود الميدانية التي تقدمها الفرق الطبية والإرشادية في مراكز اللقاحات حملة توعوية لتشجيع أفراد المجتمع والفئات العمرية المستهدفة على استكمال الجرعات, من خلال بثّ رسائل ووسائط توعوية عبر الحسابات الرسمية للجهات التعليمية والصحية، تبيّن أهمية التحصين, وأثره البالغ – بمشيئة الله – في الوقاية من الفيروس, والحدّ من تأثيراته, والمبادرة بأخذ الجرعة التنشيطية, وأثرها الإيجابي في تنشيط المناعة ضد الفيروس ومتحوراته, لاسيما في بيئات العمل.

وتشمل مراكز اللقاحات التي تعمل بإشراف المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة 9 مراكز في حاضرة المدينة المنورة، تضم مركزاً للقاحات بجامعة طيبة، ومراكز لقاحات بالجامعة الإسلامية, ومحطة قطار الحرمين السريع، ومركز نجود الطبي, ومستشفى الحياة الوطني, ومستشفى المدينة الوطني, والمستشفى العسكري, ومستشفى الحرس الوطني, ومحطة المدينة "تطعيم السيارة".

وتقدّم 3 مراكز جرعات التحصين للمراجعين وتضم مركز لقاحات طيبة بينبع البحر، ومستشفى الهيئة الملكية بينبع الصناعية، ومستشفى صحي حي السميري، إضافة إلى مركز واحد لتقديم اللقاحات في كل من محافظات الحناكية، ومهد الذهب، والعلا, وخيبر، وبدر, ووادي الفرع، والعيص.