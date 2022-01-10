شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 100 مخالفة لأنظمة وزارة التجارة بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران خلال شهر ديسمبر، 3007 زيارات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في مدن ومحافظات وقرى المنطقة كافة، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وللتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة وزارة التجارة.

وقادت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية للجملة والتجزئة ومنافذ بيع اللحوم والخضروات، إلى تحرير 3 مخالفات فورية تطبيقًا للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى 100 مخالفة لأنظمة وزارة التجارة.

وأكّدت الوزارة متابعة إعادة إلزام العاملين والزائرين للمولات والمراكز والمنشآت التجارية كافة، بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والمفتوحة، وتطبيق إجراءات التباعد (1.5م)، إضافةً إلى عدم السماح بإدخال غير مكتملي التحصين وغيرها من الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت الوزارة، إنه يتعين على المراكز التجارية وضع الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية عند المداخل، وتخصيص موظفين للتأكد من قيام المستهلكين بمسح الباركود قبل عملية الدخول، مع مراعاة الالتزام بالتباعد ووضع الكمامات.

وترصد الفرق الرقابية للوزارة خلال زيارتها التفتيشية، مخالفات عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية الواجب الالتزام بها والصادرة من هيئة الصحة العامة "وقاية"، وضبط المنشآت غير الملتزمة وفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.