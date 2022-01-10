شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض فنون شتاء جازان 22 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر أمس الأحد ، معرض فنون شتاء جازان، وذلك بقاعة الفنون بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان، المقام ضمن فعاليات برامج مهرجان شتاء جازان22 " هذي أيامنا ".

وتجول الدكتور الصقر في أرجاء المعرض الذي يشارك فيه نحو 100 فنان، مطلعاً على ما يضمه من لوحات تشكيلية، و صور فوتوغرافية، و أعمال فنية للنحت و الرسم الحر و الخط العربي، ومبديًا إعجابه بما شاهده من لوحات فنية وأعمال.