شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الثقافة يدشّن فعاليات المهرجان السعودي للتصميم والان نبدء بالتفاصيل
وتجوّل معاليه في أروقة المهرجان، مُطّلعاً على محتوياته وتصاميمه التركيبية المنسقة بطرق إبداعية مميزة. وعلى سوق التصميم في المهرجان والمخصص للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والعلامات التجارية الفريدة من نوعها.
ويبدأ المهرجان الذي تقدمه هيئة فنون العمارة والتصميم بدعمٍ من صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان ، وزير الثقافة، في استقبال زوّاره بداية من اليوم الاثنين ويستمر لمدة 20 يوماً، حيث سيعيش الزوار من مختلف الفئات العمرية، تجربة فنية إبداعية فريدة من نوعها، بداية من الأسبوع السعودي للتصميم "أفانين"، والذي سيضم معارض تركز على العلامات التجارية والمنتجات المستقلة، بمشاركة نخبة من المواهب المؤهلة وفق أحدث المعايير العالمية، لعيش الزوار رحلة معاصرة في عالم الهوية المحلية والتصاميم المبتكرة.
كما تتضمن فعاليات المهرجان إقامة منتدى التصميم الذي يضم قادة الفكر المحليين والدوليين، ومشاريع بقيادة سفراء التصميم السعوديين، إضافة إلى إقامة سوق التصميم للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والعلامات التجارية الفريدة من نوعها، فضلاً عن تركيبات التصميم الوظيفي، وورش عمل حية وبرامج مميزة للأطفال، بما يكفل إثراء زيارة الحضور من مختلف الفئات العمرية وتحسين معارفهم في هذا المجال الثقافي الإبداعي المميز.