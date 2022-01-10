شكرا لقرائتكم خبر عن «الجسمي وأصيل» يحييان ثاني «جلسات العاذرية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يحيي النجم حسين الجسمي يوم الخميس القادم حفلا في «جلسات العاذرية» ضمن فعاليات موسم الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه، وسيقام الحفل وسط إجراءات صحية مشددة ضمن تطبيق «توكلنا»، وتشارك فيه أيضا الفنانة أصيل هميم، التي ستقدم مجموعة من أغانيها المميزة. وغرد الجسمي قائلا: اشتياقنا لكم حكاية لا يمكن شرحها في سطور، نلقاكم بإذن الله في ثاني جلسات العاذرية وسط أجواء الشتاء الخيالية. وطرح الجسمي أغنية جديدة تحمل اسم «ما بحبك»، وحملت مشاعر كبيرة من العشق والغرام، وذلك على عكس كل التوقعات، التي طرحت بالبرومو الخاص بها، لتشكل بكلماتها وأدائها معاني كبيرة في الرومانسية والغرام والإحساس. وتعاون الجسمي في باكورة أعماله الغنائية اللبنانية «ما بحبك» مع الشاعر اللبناني منير عساف، وتحمل الأغنية في هويتها اختلافا واضحا جميلا ومميزا في الأغنية اللبنانية، التي تتمتع بانتشار كبير بين الأغنيات العربية، كما حقق الجسمي 34 مليونا و200 ألف مشاهدة -عبر موقع الفيديوهات يوتيوب- لأحدث أغانيه، التي تحمل اسم «دق القلب»، وذلك بعد طرحها يوم 13 أكتوبر الماضي.