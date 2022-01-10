شكرا لقرائتكم خبر عن «الحلاني وخوري وزين» يطربون جمهور موسم الرياض الخميس القادم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يحيي النجوم عاصي الحلاني ومروان خوري وملحم زين حفلا غنائيا يوم الخميس القادم ضمن موسم الرياض، وذلك على مسرح أبوبكر سالم، وأعرب الحلاني عن سعادته بالعودة إلى الرياض، مشيرا إلى أنه قدم أفضل وأضخم حفلاته في العاصمة السعودية ، وقال إنه كانت له دائما مكانة خاصة في نفوس الشعب السعودي، وإنه سعيد بوجوده في موسم الرياض.

وتألّق الحلاني بأغانيه الجديدة من ألبومه الأخير، الذي حقق نجاحا واضحا في مختلف الدول العربية، إذ حقق مقطع كليب حبيبي للفنان عاصي وابنه الوليد أكثر من 4.2 مليون مشاهدة بعد عرضه على موقع «يوتيوب» لإحدى شركات الإنتاج يوم 13 مايو الماضي.

أما الفنان مروان خوري، فقد شارك في موسم الرياض العام الماضي في حفل كارول سماحة ويارا وفارس كرم «مهرجان الرياض للعود»، بينما شارك ملحم زين لأول مرة في موسم الرياض 2019 في حفل غنائي ضخم تحت شعار «ليالي بيروت»، وذلك على مسرح أبوبكر سالم، حيث قدم الأغاني الوطنية والرومانسية، كما قدّم باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة.