شكرا لقرائتكم خبر عن «تساهيل» أول دراما سعودية بعد فترة التوقف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يناقش مسلسل «تساهيل» عددا من القضايا والمواقف الاجتماعية العديدة والمتنوعة، وإيجاد بعض الحلول لها ومعالجتها، وذلك في إطار كوميدي ساخر، والمسلسل تم تصويره في منطقة الرياض، وينتمي إلى نوعية المسلسلات الدرامية الكوميدية الاجتماعية الخفيفة، وتدور أحداثه حول تكسب مجموعة من الإخوة من رفيق والدتهم الثري الذي يملك الكثير من المال وثروات ضخمة، لكنهم حصلوا منه على 7 ملايين ريال، بعد أن وافق 4 منهم على القيام بـ14 مهمة، لكنهم خلال هذه المهام يقعون في مواقف خطيرة ومضحكة.

تفاعل كبير

تفاعلٌ كبيرٌ حدث من قبل الجمهور العربي والعالمي على محرك بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، للتعرف على القصة والمحتوى، فأبطال هذا المسلسل حققوا رغبات كبيرة في فترة وجيزة، ومن المتوقع أن يحقق هذا المسلسل العديد من النجاحات والإنجازات والمشاهدات العالية عبر القنوات الفضائية العربية ومواقع الإنترنت بشكل عام.

تجمع النجوم

ومسلسل «تساهيل» هو أول الأعمال الدرامية التليفزيونية الجديدة، وهو من تأليف أحمد الراشد وعبدالعزيز عطا الله، وﺇﺧﺮاﺝ رافع حمدي، ويضم نخبة من النجوم، بطولة: علي السبع، ليلى السلمان، ميلا الزهراني، أحمد الراشد، بدر اللحيد، مع مجموعة أخرى من الفنانين الكبار والمتميزين في عالم التمثيل العربي، إذ يشارك في المسلسل بيومي فؤاد، علاء السعودي، عهود السامر، ريما العلي، عدوي فهد، وهم أبرز الشخصيات الخليجية الذين قدموا أداء جميلا ورائعا جدا، وفي أولى تجاربهما في عالم التمثيل تشارك الفنانتان مشاعل ومريام فارس في المسلسل.

إجراءات احترازية

وأعلن الفنان القدير علي السبع مشاركته في بطولة المسلسل، وأشاد بشدة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي لحماية المواطنين عقب عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، وأعرب عن سعادته الكبيرة بمشاركته بأول مسلسل درامي سعودي بعد فترة من التوقف عن إنتاج الأعمال الدرامية السعودية.

أعمال درامية

ويتوقع السبع أن تشهد الفترة القادمة عودة بصورة مكثفة إلى الأعمال الدرامية مرة أخرى، وسوف يكون لها حضور إيجابي وشعبي للدراما السعودية والتي تنافس بها الأعمال في مختلف بلاد الوطن العربي كله.

السبع: أتوقع أن تشهد الفترة القادمة عودة الأعمال الدرامية بصورة مكثفة

المسلسل يجمع نخبة كبيرة من النجوم السعوديين والخليجيين والعرب

تفاعل كبير من الجمهور عبر وسائل التواصل للتعرف على القصة والمحتوى