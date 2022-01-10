شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين النيابة العامة و«الوثائق والمحفوظات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع مدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية منصور بن سعيد القحطاني بمقر النيابة العامة بالرياض أمس، مذكرة تفاهم مع المدير العام للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات د. فيصل التميمي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهتين.

وتضمنت المذكرة العمل على نشر الوعي المجتمعي بخطورة تسريب الوثائق وإيضاح العواقب المترتبة على هذا الفعل والواردة في نظام «عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها»، إضافةً إلى بناء علاقة تكاملية مؤسسية بين الطرفين بما ينسجم مع دور كل منهما لرفع مستوى المشاركة المجتمعية ونشر ثقافة المحافظة على الوثائق وتعزيزها، وتسهيل الحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالوثائق الرسمية، وتطوير آليات التدريب بينهما.