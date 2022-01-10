شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يهنئ أمير الرياض بنجاح رحلته العلاجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم أمس، سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وقدّم سماحته التهنئة لسموه عقب عودته من رحلته العلاجية التي تكللت - ولله الحمد- بالنجاح. كما قدم سمو أمير منطقة الرياض شكره لسماحة المفتي، سائلًا الله العلي القدير أن يديم عليه موفور الصحة والعافية.