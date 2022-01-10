شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مناورات «تبوك - 5» بمشاركة القوات البرية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت مناورات التمرين البري الثنائي المختلط «تبـوك 5» الخميس الماضي بحضور قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن حسين بن سعيد القحطاني، بمشاركة القوات البرية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

ويهدف التمرين إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين ورفع كفاءة الوحدات القتالية المشاركة في التمرين وتبادل المعلومات والخبرات العسكرية والاستعداد لمواجهة أي تهديد.

وأكد مدير التمرين اللواء الركن خالد محمد الخشرمي أن التمرين يأتي ضمن عدد من التمارين المجدولة في خطة التدريبات العسكرية المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة، بهدف توحيد المفاهيم والعمل المشترك بين القوات البرية للبلدين، وهو امتداد لسلسلة تمارين «تبوك 5» المشتركة التي تنفذها القوات البرية الملكية السعودية مع نظيرتها المصرية.

وأوضح أن الاستعدادات والتجهيزات وإعداد الأوامر وخطط العمليات لهذا التمرين تمت بكل احترافية بين الجانبين وفق أعلى درجات السلامة المتبعة في مثل هذه التمارين باستخدام المشبهات والرماية بالذخيرة الحية للوحدات البرية المختلفة.