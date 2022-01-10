اخبار السعوديه

تساقط الثلوج على جبل اللوز ومركز علقان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

عاجل | FDA: المسحات السريعة ليست للحلق

حذّرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) من استخدام مسحات اختبارات «كوفيد- 19» الفموية ذاتيا، وشدّدت على التزام الأشخاص بتعليمات...

3bfab45283.jpgأبها: دوت الخليج
fec89a59e0.jpg07 جمادى الآخرة 1443 هـ
(تصوير: مروان سليمان)

عاجل | خطط تشغيلية ونموذج عمل لموسم الحج

أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط أن مجالس إدارات المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف الحالية تم التمديد لها بهدف...

icon-byline.pngمكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png07 جمادى الآخرة 1443 هـ

منح مجانية لـ6000 سعودي وسعودية في مجال السياحة

كشفت المنظمة العربية للسياحة التابعة لجامعة الدول العربية أن شركة قوقل العالمية تعتزم إطلاق منح مجانية كاملة لبرامج تدريبية خاصة...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png06 جمادى الآخرة 1443 هـ
<iframe width=" />

أكبر إناء عسل و2500 قطعة تراثية بشتوي المجاردة

يواصل مهرجان المجاردة الشتوي فعالياته المتنوعة، ويحرص الأهالي والزوار على الاطلاع وزيارة الجديد من الفعاليات، وأهمها المتحف...

icon-byline.pngالمجاردة: محمد آل عمر
icon-clock.png06 جمادى الآخرة 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر تساقط الثلوج على جبل اللوز ومركز علقان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

قد تقرأ أيضا