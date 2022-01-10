عاجل | خطط تشغيلية ونموذج عمل لموسم الحج

أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط أن مجالس إدارات المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف الحالية تم التمديد لها بهدف تسيير أعمال المؤسسات، واستكمال كافة الإجراءات اللازمة خلال مراحل التحول، وذلك لحين إكمال تحول تلك المؤسسات إلى شركات.

جاء ذلك في معرض رده على خطاب رئيس الهيئة التنسيقية لأرباب الطوائف بشأن البدء في الاستعدادات اللازمة لحج هذا العام 1443، موضحا أهمية إعداد برنامج عمل لموسم حج هذا العام، وذلك من خلال فريق تنفيذي يتولى مهمة إدارة أعمال الحج والتعاقدات اللازمة وإعداد الخطط التشغيلية.

وسيتم استكمال کافة المتطلبات اللازمة لنموذج العمل لموسم الحج، بما في ذلك الدور المناط بالهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف، ومن ثم اعتماده والبدء في تنفيذه.