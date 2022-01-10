عاجل | خطط تشغيلية ونموذج عمل لموسم الحج

جاء ذلك في معرض رده على خطاب رئيس الهيئة التنسيقية لأرباب الطوائف بشأن البدء في الاستعدادات اللازمة لحج هذا العام 1443، موضحا أهمية إعداد برنامج عمل لموسم حج هذا العام، وذلك من خلال فريق تنفيذي يتولى مهمة إدارة أعمال الحج والتعاقدات اللازمة وإعداد الخطط التشغيلية.
وسيتم استكمال کافة المتطلبات اللازمة لنموذج العمل لموسم الحج، بما في ذلك الدور المناط بالهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف، ومن ثم اعتماده والبدء في تنفيذه.
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