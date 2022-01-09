منح مجانية لـ6000 سعودي وسعودية في مجال السياحة

كشفت المنظمة العربية للسياحة التابعة لجامعة الدول العربية أن شركة قوقل العالمية تعتزم إطلاق منح مجانية كاملة لبرامج تدريبية خاصة بالعالم العربي لتنمية مهارات أكثر من 20000 متدرب من الباحثين عن عمل في المجال السياحي، أو الراغبين في رفع قدراتهم والذين تأثروا بجائحة كورونا ، وستحظى المملكة العربية السعودية بمنحة تدريبية مجانية شاملة الحصول على الشهادة الدولية لـ 6000 متدرب من العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.

وتهدف البرامح إلى تزويد المتدربين بالمهارات اللازمة للترقي في أعماله أو الحصول على وظائف جديدة، حيث ستشمل البرامج التدريبية برامج تعنى بالتحول الرقمي، الإدارة العليا، إدارة الجودة و السلامة، ريادة الأعمال، الموارد البشرية، دورات كيف تبدأ مشروعك السياحي الخاص، والمنحة ستكون مقسمة على 3 مراحل تشمل (الأساسية، المتوسطة، المتقدمة). وتشمل أول دورة تدريبية للمرحلة الأساسية في المملكة 10 دورات.

شروط التسجيل في البرنامج

01 الفئة العمرية بين 23 و 40 عاماً.

02 تحظى المرأة من البرنامج بأكثر من 50% بهدف تمكينها من العمل بالمجال السياحي.

03 التسجيل في الدورات على الرابط https://aaststartupschool.com/course-category/