منح مجانية لـ6000 سعودي وسعودية في مجال السياحة

وتهدف البرامح إلى تزويد المتدربين بالمهارات اللازمة للترقي في أعماله أو الحصول على وظائف جديدة، حيث ستشمل البرامج التدريبية برامج تعنى بالتحول الرقمي، الإدارة العليا، إدارة الجودة و السلامة، ريادة الأعمال، الموارد البشرية، دورات كيف تبدأ مشروعك السياحي الخاص، والمنحة ستكون مقسمة على 3 مراحل تشمل (الأساسية، المتوسطة، المتقدمة). وتشمل أول دورة تدريبية للمرحلة الأساسية في المملكة 10 دورات.
شروط التسجيل في البرنامج
01 الفئة العمرية بين 23 و 40 عاماً.
02 تحظى المرأة من البرنامج بأكثر من 50% بهدف تمكينها من العمل بالمجال السياحي.
03 التسجيل في الدورات على الرابط https://aaststartupschool.com/course-category/
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