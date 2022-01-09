أمير الشرقية يستقبل تعافي

جاء ذلك خلال استقباله أمس رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية بالمنطقة الشرقية «تعافي» عبدالسلام الجبر يرافقه أعضاء مجلس الإدارة بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة.
وأشاد أمير الشرقية بما تقدمه جمعية «تعافي» لمساندة المتعافين من المخدرات ودعمهم بأشكال مختلفة وتوعيتهم وتوجيههم ليكونوا أعضاء صالحين في المجتمع وتحصينهم لعدم العودة للمخدرات والمؤثرات العقلية.
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