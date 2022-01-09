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أمير الشرقية يستقبل تعافي

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أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، على الدور الذي يقوم به القطاع الثالث والتكامل مع الجهات الأخرى لدعم العمل الاجتماعي والقيام بأدوار حيوية وفق منظومة محوكمة تقدم خدمات متميزة للمستفيدين وفق توجهات وخطط إستراتيجية تساهم في خدمة فئات تحتاج للدعم والمساندة.

جاء ذلك خلال استقباله أمس رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية بالمنطقة الشرقية «تعافي» عبدالسلام الجبر يرافقه أعضاء مجلس الإدارة بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة.

وأشاد أمير الشرقية بما تقدمه جمعية «تعافي» لمساندة المتعافين من المخدرات ودعمهم بأشكال مختلفة وتوعيتهم وتوجيههم ليكونوا أعضاء صالحين في المجتمع وتحصينهم لعدم العودة للمخدرات والمؤثرات العقلية.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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