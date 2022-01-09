أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها أهاب فيه بالجميع بضرورة إبلاغه من العموم بأي ظواهر جوية غير معتمدة. وقال المركز في بيان إنه يمكن الإبلاغ عن هذه الظواهر من خلال حساب المركز في تويتر، مبينا أن هذا التنبيه جاء لضرورة دراسة مثل هذه الظواهر وتحليلها.



كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد : نرجو إبلاغنا بأي ظواهر جوية غير معتادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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