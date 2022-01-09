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3700 كائن فطري و111 نوعا مهددا بالانقراض
خلال السنوات الأربع الماضية، سجلت المملكة قفزات نوعية في المحافظة على التنوع البيولوجي ومعالجة التحديات، فزرعت أكثر من 3.65 ملايين...
منح مجانية لـ6000 سعودي وسعودية في مجال السياحة
كشفت المنظمة العربية للسياحة التابعة لجامعة الدول العربية أن شركة قوقل العالمية تعتزم إطلاق منح مجانية كاملة لبرامج تدريبية خاصة...
أكبر إناء عسل و2500 قطعة تراثية بشتوي المجاردة
يواصل مهرجان المجاردة الشتوي فعالياته المتنوعة، ويحرص الأهالي والزوار على الاطلاع وزيارة الجديد من الفعاليات، وأهمها المتحف...
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مقيم بحوزته 450 جراما من مادة مخدرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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