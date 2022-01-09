شهادة الانبعاث الكربوني الدولية لمطار الرياض

ويعكس هذا الإنجاز، التزام إدارة المطار بخفض الانبعاثات الكربونية وتبني أفضل المعايير الدولية للحفاظ على البيئة من خلال أحدث البرامج المعتمدة على مستوى العالم، وذلك عبر تحديد مصدر الانبعاثات والالتزام بالإجراءات اللازمة للحد من التلوث وإطلاق عدد من المبادرات والبرامج الخضراء، بما يتماشى مع رؤية المملكة للتنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية التي تندرج تحت رؤية المملكة للتنمية الخضراء؛ للوصول إلى الحياد الكربوني (0% صافي انبعاثات الكربون) بحلول عام 2060.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض المهندس محمد المغلوث، حرص الشركة على تبني أعلى المعايير العالمية لحماية البيئة وتطبيقها مباشرة في مطار الملك خالد الدولي، حيث يأتي حصول المطار على هذه الشهادة كدليل على التزامه بمواجهة تغيرات المناخ، واعترافًا بعمله النموذجي في خفض الانبعاثات إلى أقصى حد.
وتعد هذه الشهادات العالمية المتخصصة في السلامة والصحة والبيئة والانبعاث الكربوني، من المتطلبات التطويرية والتشريعية عالميا، وتحقق لغة عالمية موحده معروفة لدى المنظمات والشركات العالمية كافة، كما تسهم في رفع مستوى تصنيف المطار على مستوى مطارات العالم وتزيد من ثقة المسافر وتحسن تجربته من خلال المعايير المعتمدة.
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