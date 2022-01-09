أمير مكة يرأس اجتماع القطاعات الخدمية

3700 كائن فطري و111 نوعا مهددا بالانقراض خلال السنوات الأربع الماضية، سجلت المملكة قفزات نوعية في المحافظة على التنوع البيولوجي ومعالجة التحديات، فزرعت أكثر من 3.65 ملايين... أبها : دوت الخليج أبها : دوت الخليج 06 جمادى الآخرة 1443 هـ 06 جمادى الآخرة 1443 هـ

منح مجانية لـ6000 سعودي وسعودية في مجال السياحة كشفت المنظمة العربية للسياحة التابعة لجامعة الدول العربية أن شركة قوقل العالمية تعتزم إطلاق منح مجانية كاملة لبرامج تدريبية خاصة... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 06 جمادى الآخرة 1443 هـ 06 جمادى الآخرة 1443 هـ

" /> " /> أكبر إناء عسل و2500 قطعة تراثية بشتوي المجاردة يواصل مهرجان المجاردة الشتوي فعالياته المتنوعة، ويحرص الأهالي والزوار على الاطلاع وزيارة الجديد من الفعاليات، وأهمها المتحف... المجاردة: محمد آل عمر المجاردة: محمد آل عمر 06 جمادى الآخرة 1443 هـ 06 جمادى الآخرة 1443 هـ

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