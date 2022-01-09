شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 3460 إصابة بكورونا وشفاء 843 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة عن إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 3460 إصابة حالة مؤكدة وتعافي 843 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 141 حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 578753 حالة، وعدد حالات التعافي 546614 وفيما يخص الوفيات فقد جرى تسجيل حالة واحدة فقط، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8893 حالة.

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