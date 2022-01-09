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إجراءات وقائية للمحافظة على صحة المصلين بالمسجد النبوي

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- بواسطة أيمن الوشواش - كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إجراءاتها للحفاظ على الصحة العامة، ومتابعة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية الوقائية، والتقيد بلبس الكمامة، والتباعد الجسدي بين الصفوف، وتطبيق الإرشادات الوقائية، ليؤدي المصلون الصلوات في بيئة آمنة وصحية.

وفي السياق نفسه، تأخذ إدارة المختبر بوكالة شؤون المسجد النبوي مسحات من السجاد والحواجز والأعمدة ودواليب المصاحف والكراسي ومواضع مختلفة بشكل يومي، لفحصها مخبريا، حيث يتم جمع أكثر من 400 عينة يوميا من كل أرجاء المسجد، لقياس مستوى جودة ونظافة الأسطح والأماكن، للتأكد من السلامة العامة، والتحقق من خلو المكان مما يهدد صحة وسلامة قاصديه.

يذكر أن وكالة شؤون المسجد النبوي بادرت أخيرا بفتح سطح المسجد للمصلين، بهدف التسهيل على قاصدي المسجد النبوي لأداء العبادات، وسط تكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية والحرص على التباعد بين المصلين، والتزام المواضع المحددة على السجاد، إضافة إلى تنفيذ برنامج أعمال التعقيم والتنظيف بشكل دقيق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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