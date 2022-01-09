شكرا لقرائتكم خبر إجراءات وقائية للمحافظة على صحة المصلين بالمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إجراءاتها للحفاظ على الصحة العامة، ومتابعة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية الوقائية، والتقيد بلبس الكمامة، والتباعد الجسدي بين الصفوف، وتطبيق الإرشادات الوقائية، ليؤدي المصلون الصلوات في بيئة آمنة وصحية.

وفي السياق نفسه، تأخذ إدارة المختبر بوكالة شؤون المسجد النبوي مسحات من السجاد والحواجز والأعمدة ودواليب المصاحف والكراسي ومواضع مختلفة بشكل يومي، لفحصها مخبريا، حيث يتم جمع أكثر من 400 عينة يوميا من كل أرجاء المسجد، لقياس مستوى جودة ونظافة الأسطح والأماكن، للتأكد من السلامة العامة، والتحقق من خلو المكان مما يهدد صحة وسلامة قاصديه.

يذكر أن وكالة شؤون المسجد النبوي بادرت أخيرا بفتح سطح المسجد للمصلين، بهدف التسهيل على قاصدي المسجد النبوي لأداء العبادات، وسط تكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية والحرص على التباعد بين المصلين، والتزام المواضع المحددة على السجاد، إضافة إلى تنفيذ برنامج أعمال التعقيم والتنظيف بشكل دقيق.