27,742 مخالفة لتدابير كورونا الوقائية خلال أسبوع

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وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ 8846، وتلتها منطقة المدينة المنورة بـ 3760 مخالفة، والشرقية بـ 3297.
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.
المخالفات بحسب المناطق:
- الرياض 8846
- المدينة المنورة 3760
- الشرقية 3297
- مكة المكرمة 3079
- جازان 1951
- القصيم 1437
- الجوف 1026
- حائل 989
- الباحة 915
- الحدود الشمالية 754
- عسير 681
- تبوك 544
- نجران 463
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