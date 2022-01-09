اخبار السعوديه

27,742 مخالفة لتدابير كورونا الوقائية خلال أسبوع

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر 27,742 مخالفة لتدابير الوقائية خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا «COVID-19» (27742) مخالفة، وذلك للفترة من 29/ 5/ 1443هـ حتى 5/ 6/ 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ 8846، وتلتها منطقة المدينة المنورة بـ 3760 مخالفة، والشرقية بـ 3297.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

المخالفات بحسب المناطق:

  • الرياض 8846
  • المدينة المنورة 3760
  • الشرقية 3297
  • مكة المكرمة 3079
  • جازان 1951
  • القصيم 1437
  • الجوف 1026
  • حائل 989
  • الباحة 915
  • الحدود الشمالية 754
  • عسير 681
  • تبوك 544
  • نجران 463

كانت هذه تفاصيل خبر 27,742 مخالفة لتدابير كورونا الوقائية خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا