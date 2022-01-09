إلغاء الحد الأعلى على الطاولة الواحدة بالمطاعم والمقاهي

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واقتصار الدخول على الأفراد مكتملي التحصين وفقا للحالة في تطبيق توكلنا «محصن»، ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا.
ويجري التحقق الآلي من الحالة الصحية في تطبيق توكلنا وذلك بإلزام العملاء بمسح الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية قبل الدخول.
فيما يوضع الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية عند المداخل مع مراعاة تباعدها لضمان عدم التزاحم، وتعيين مراقبين عند المداخل لضمان إكمال العملاء لعملية مسح الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية في تطبيق توكلنا قبل الدخول.
ويسمح بتقديم الطعام في البوفيهات في جميع المطاعم بما في ذلك الفنادق بشرط أن يكون هناك عمال مختصون بتقديم الطعام من خلال الاختيار من قائمة الطعام الالكترونية مع الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي 1.5م أو عرض الأطعمة من خلال طاولة متنقلة (ترولي) على الأفراد في أماكن جلوسهم بشرط وجود عامل مسؤول عن تقديم الأطعمة وملتزم بلبس أدوات الحماية الشخصية (القفازات، الكمامات) ويجب عدم لمس العملاء للأغطية أو الأطعمة في الطاولة المتنقلة.
أبرز بروتوكولات المطاعم والمقاهي:
- تكون ساعات العمل حسب الأنظمة المنظمة لذلك قبل الإجراءات الاحترازية.
- منع تقديم المعسل والشيشة في الأماكن المغلقة والاقتصار على تقديمها في الأماكن المفتوحة فقط.
- يجب أن يرتدي العملاء كمامة قماشية أو ما يغطي الأنف والفم في أي وقت داخل مرافق تقديم الأطعمة أو المشروبات.
- يلتزم جميع الموظفين في المطاعم بتغطية الأنف والفم بالكمامة طوال الوقت.
- يجب توفير مطهرات اليد الكحولية في أي مكان مخصص لتقديم الطعام على مرأى واضح.
- التأكيد على غسل اليدين بشكل روتيني ومتكرر لمدة 40 ثانية في كل مرة على الأقل أثناء نوبات العمل.
- يمنع استخدام قوائم الأطعمة متعددة الاستخدام (سواء البلاستيكية أو الورقية أو شاشات اللمس الالكترونية).
- استخدام ماسحات الباركود عن طريق الهواتف المحمولة في القائمة للحصول على قوائم الطلبات لتقليل لمسها من قبل العملاء.
- يسمح باستخدام الأغطية القماشية على الطاولات مع التأكيد على تغييرها وتنظيفها بعد كل استخدام.
- الالتزام بتطهير الأسطح البيئية بشكل متكرر بمطهرات معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين مثل الكمامات القماشية أو ما يغطي الأنف والفم وشبكات الشعر.
- ينبغي للعاملين الذين يعملون في الأقسام عالية الخطورة كالطهي والطبخ وإنتاج الأغذية وتجهيز المشروبات لبس أدوات الوقاية الشخصية بشكل روتيني.
- تنظيف وتطهير دورات المياه بشكل دوري يوميا مع الحرص على التهوية الجيدة وتقليل درجة الحرارة فيها.
- يجب تغيير أو تنظيف فلاتر الهواء لأجهزة التهوية وخاصة المكيفات بشكل دوري.
- توفير سلال مهملات ونفايات تعمل دون الحاجة للمس ويجب التخلص من النفايات بشكل مستمر.
- تطبيق التباعد الاجتماعي في المطعم في أماكن تسلم الطلبات وأماكن الانتظار بما يضمن مسافة 1.5م بين الأفراد.
- وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار بحيث تمنع تكدس العملاء عند مدخل المطاعم أو المقاهي أو أماكن الانتظار.
- إعادة توزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية بما يضمن تطبيق التباعد الاجتماعي.
- تقليل عدد الموظفين في منطقة تحضير الطعام ومنع التكدس للعاملين.
- تنظيم عمل الموظفين في مجموعات أو فرق عمل على شكل مناوبات لتقليل التواصل المباشر بين المجموعات.
- منع التزاحم عند الحمامات ومغاسل الوضوء وذلك بوضع الملصقات الأرضية أو تعطيل استخدام عدد من الحمامات أو المغاسل.
- منع التزاحم عند السلالم الكهربائية والعادية ووضع ملصقات أرضية تضمن التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن 1.5م.
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