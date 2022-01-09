شكرا لقرائتكم خبر إلغاء الحد الأعلى على الطاولة الواحدة بالمطاعم والمقاهي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحديث بروتوكولات المطاعم والمقاهي الصادرة من «وقاية» بإلغاء الحد الأعلى على الطاولة الواحدة والاكتفاء بتطبيق التباعد بين الطاولات بمسافة 3 م.

واقتصار الدخول على الأفراد مكتملي التحصين وفقا للحالة في تطبيق توكلنا «محصن»، ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا.

ويجري التحقق الآلي من الحالة الصحية في تطبيق توكلنا وذلك بإلزام العملاء بمسح الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية قبل الدخول.

فيما يوضع الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية عند المداخل مع مراعاة تباعدها لضمان عدم التزاحم، وتعيين مراقبين عند المداخل لضمان إكمال العملاء لعملية مسح الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية في تطبيق توكلنا قبل الدخول.

ويسمح بتقديم الطعام في البوفيهات في جميع المطاعم بما في ذلك الفنادق بشرط أن يكون هناك عمال مختصون بتقديم الطعام من خلال الاختيار من قائمة الطعام الالكترونية مع الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي 1.5م أو عرض الأطعمة من خلال طاولة متنقلة (ترولي) على الأفراد في أماكن جلوسهم بشرط وجود عامل مسؤول عن تقديم الأطعمة وملتزم بلبس أدوات الحماية الشخصية (القفازات، الكمامات) ويجب عدم لمس العملاء للأغطية أو الأطعمة في الطاولة المتنقلة.

أبرز بروتوكولات المطاعم والمقاهي:

