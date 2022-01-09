رصد 36 مخالفة على محلات تجارية بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت أمانة محافظة جدة 36 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وأغلقت 27 منشأة مخالفة. وكثفت الأمانة جهودها الرقابية بمشاركة الجهات المعنية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة. وأوضحت أن الجولات الرقابية شملت 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة، حيث بلغت خلال اليومين الماضيين 5275 جولة رقابية، مبينة أن المخالفات تنوعت بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو عدم الالتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من المخالفات الوقائية.

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