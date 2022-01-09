شكرا لقرائتكم خبر 118 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بعد بجامعة نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد المستخدمين لنظام التعليم عن بعد بجامعة نجران خلال فترة الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول «118794» مستخدما في الفترة الممتدة من 20 ديسمبر 2021م - 6 يناير الحالي.

وأظهر التقرير الإحصائي الختامي للفصل الدراسي الأول، الصادر عن عمادة التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة أن عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة بلغ نحو خمسة ملايين و80 ألف ملف.

وأشار التقرير إلى أن الجامعة عقدت «2925» اختبارا حضوريا، و»285» اختبارا الكترونيا، وأدى الاختبارات «71686» طالبا وطالبة.