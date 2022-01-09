تمكين ذوي الإعاقة من الاندماج في برامج الثقافة والفنون التعليمية

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وتركز المبادرة على تقديم تجربة فنية ترتكز فلسفتها على أنه يمكن لأي شخص أن يعيش تجربة مسرحية مميزة، أيا كانت معرفته السابقة بالمسرح.
ويعامل الطلاب كافة على أنهم فنانون قادرون على التعبير عن أنفسهم وعلى التطور الفني، حيث يشارك عدد من معاهد التربية الخاصة الحكومية، ومدارس التربية الخاصة الأهلية من ثلاث مناطق بالمملكة (الرياض، جدة، تبوك).
ورسمت المبادرة خطة لتدريب 36 من معلمي ومعلمات التربية الخاصة من المناطق المستهدفة، بدأت 5 ديسمبر 2021 م بتدريب (غير مباشر) لمدة أسبوعين، تبعه تدريب مباشر لجميع المتدربين بمدينة الرياض لمدة خمسة أيام - من خلال الفريق الدولي البرازيلي (Oficina dos Menestries) - على تقديم ورش المسرح الموسيقي الاحتوائي بناء على منهج (أوفسينا دوس مينستريس البرازيلية) الموجه للشباب والأطفال المشخصين بمتلازمة داون واضطراب طيف التوحد (ASD).
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