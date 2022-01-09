حملة فئة الدم B الأكثر إصابة بكوفيد 19

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وعكف مجموعة من الباحثين السعوديين برئاسة الدكتورة منال العامري من مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية على دراسة مستقبلات الخلايا اللمفاوية القاتلة الطبيعية وعلاقتها مع مرض كوفيد.
ووجدت الدراسة أن مجموعة الجينات لمستقبلات الخلايا اللمفاوية القاتلة الطبيعية المثبطة ترتبط ارتباطا وثيقا مع حدة المرض، وخاصة أن اثنين من هذه المجموعة المثبطة هما KIR2DS4 وKIR3DL1. وفي تعليق على النتائج قال رئيس مركز الأبحاث الدكتور أحمد العسكر، إن هذه النتائج تفتح بابا لفهم المناعة ضد كوفيد وعلاقة الخلايا اللمفاوية القاتلة الطبيعية في محاربة الفيروس والسيطرة عليه.
كذلك درست المجموعة نفسها علاقة نوع الدم مع مرض كوفيد، ووجد الباحثون أن من فئة دمهم O كانوا الأقل إصابة بمرض كوفيد، في حين أن نوع الدم B كان أكثر انتشارا عند المصابين بمرض كوفيد السعوديين.
ونشرت النتائج من البحثين في مجلات علمية مرموقة، وتعتبر جزءا من مشاركة مركز الملك عبدالله للأبحاث بدراسة مرض كوفيد.
الدراسة شملت
- مستقبلات الخلايا اللمفاوية القاتلة الطبيعية وعلاقتها مع مرض كوفيد
- احتوت على 424 مريض كوفيد مقسمين إلى
- 3 مجموعات حسب حدة المرض
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