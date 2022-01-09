إغلاق 192 مؤسسة صحية مخالفة للإجراءات الاحترازية

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وأكدت الصحة أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية كثفت؛ بهدف رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات، والمجمعات، والصيدليات، والمؤسسات الصحية الأخرى، والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بما فيها الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، وتطبيق الاشتراطات الصحية، وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الجائحة، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.
وكشفت أن عدد العقوبات الموجهة للمؤسسات الصحية بلغت 7347 عقوبة، 617 منها رصدت على فئة المستشفيات، و3620 على المجمعات الطبية، و2496 على الصيدليات، و547 على المؤسسات الصحية الأخرى، إضافة إلى 67 عقوبة أقرت على فئة المختبرات.
كما نفذت 192 قرار إغلاق بحق المؤسسات الصحية حتى تصحح المخالفات، وشملت 21 مستشفى، و107 مجمعات طبية، و9 مختبرات، و11 صيدلية، و44 مؤسسة صحية أخرى، فيما نفذ 3479 قرار عقوبة صادرا بحق الممارسين الصحيين، في حين بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية 26857 مخالفة.
يذكر أن الصحة تهدف إلى تعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية، من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر برنامج التقييم الذاتي الالكتروني؛ حيث تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية ولا توقع عليها عقوبة إذا أفصحت طواعية عن عدم استيفاء معيار صحي معين، مع الإيقاف الفوري للممارسة والنشاط الذي يمثل خطرا على سلامة المرضى، بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية، وتوقع عليها العقوبات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات التي رصدتها فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم التي قامت به المؤسسة.
وأهابت بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة؛ حفاظا على صحة وسلامة المرضى، تفاديا لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة قدرها 300 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وسحب ترخيص المؤسسة والممارس الصحي، والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين.
من زيارة الصحة الرقابية:
- نفذت فرق الالتزام بالوزارة 528,871 زيارة رقابية ميدانية
- العقوبات الموجهة للمؤسسات الصحية بلغت 7347 عقوبة
- نفذ 3479 قرار عقوبة صادرا بحق الممارسين الصحيين
- بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية 26857 مخالفة
- نفذت 192 قرار إغلاق بحق المؤسسات الصحية
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