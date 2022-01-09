توثيق 40 ألف صك مسجد وجامع بمناطق المملكة

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وبين التقرير أن عدد المساجد التي أغلقت موقتا بسبب جائحة كورونا، والتي يعاد افتتاحها بعد مضي 24 ساعة، بلغ 3,027 مسجدا، وذلك من خلال المتابعة اليومية.
وعملت الوزارة - خلال العام نفسه - على إعداد مشروع أتمتة خدمات المساجد، والتحديث الالكتروني لبيانات منسوبي المساجد من الأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد، وإعداد الضوابط الخاصة بتسمية المساجد والجوامع.
وتأتي هذه الجهود التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة، بهدف الرقي بالخدمات المقدمة للمصلين، وتأهيل منسوبي المساجد علميا وشرعيا، ورفع كفاءة الأئمة والخطباء وتحسين مستويات أدائهم، تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة 2030.
من أعمال الوزارة:
- 21,700 جولة أسبوعية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
- 6,000 مسجد مساند هيئت لإقامة صلاة الجمعة موقتا خلال الجائحة
- 292,000 بنر إرشادي وتوعوي بعدد من اللغات لتوعية المصلين
- 6,000 مراقب ومراقبة وإمام ومؤذن وفق الخطة الوطنية للتوظيف في المرحلة الأولى
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