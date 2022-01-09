استبدال أغطية المناهل المعدنية بفيبر جلاس في الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة الجبيل، أعمال استبدال أغطية مناهل الصرف المعدنية بالمحافظة، بأغطية من نوع «فيبر جلاس»، وذلك ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري وتحسين البنية التحتية في الشوارع والأحياء، وذلك لتقديم أفضل الخدمات بمشاريعها المستدامة.

وأكدت الأمانة حرصها على تنفيذ المشاريع الخاصة بتحسين البنية التحتية والمشهد الحضري والاستفادة من التجارب الناجحة في ذلك، مشيرة إلى البدء بمشروع استبدال الأغطية المعدنية بشوارع المحافظة بأغطية من الفيبر جلاس «Fiber Glass»، والتي من شأنها استدامة وسهولة الاستخدام والجودة، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة.

وأضافت بأن مواصلة أعمال استبدال أغطية مناهل شبكة تصريف الأمطار المعدنية واستخدام الخرسانة طبقا للمواصفات التفصيلية في النطاق الإشرافي، وذلك ضمن جهود البلدية في تحقيق الاستدامة وتحسين الخدمات المقدمة.

يذكر أنه جرى الانتهاء من استبدال 30 غطاء من الأغطية، فيما تواصل البلدية الأعمال لحين الانتهاء من كل شوارع المحافظة.