شكرا لقرائتكم خبر استبدال أغطية المناهل المعدنية بفيبر جلاس في الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت الأمانة حرصها على تنفيذ المشاريع الخاصة بتحسين البنية التحتية والمشهد الحضري والاستفادة من التجارب الناجحة في ذلك، مشيرة إلى البدء بمشروع استبدال الأغطية المعدنية بشوارع المحافظة بأغطية من الفيبر جلاس «Fiber Glass»، والتي من شأنها استدامة وسهولة الاستخدام والجودة، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة.
وأضافت بأن مواصلة أعمال استبدال أغطية مناهل شبكة تصريف الأمطار المعدنية واستخدام الخرسانة طبقا للمواصفات التفصيلية في النطاق الإشرافي، وذلك ضمن جهود البلدية في تحقيق الاستدامة وتحسين الخدمات المقدمة.
يذكر أنه جرى الانتهاء من استبدال 30 غطاء من الأغطية، فيما تواصل البلدية الأعمال لحين الانتهاء من كل شوارع المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر استبدال أغطية المناهل المعدنية بفيبر جلاس في الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.