شكرا لقرائتكم خبر إلزام المحاكم بمنع أي محاولة لتخويف الشهود عند الإدلاء بالشهادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفر نظام الإثبات الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا الحماية للشهود، حيث لا تجوز مضارة الشاهد، فيما تلزم المحكمة بمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.

وأجاز النظام، الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام. كما يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، ولا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام، أو إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة أو غير جائز قبولها، أو إذا كان الخصم متعسفا في ذلك.

ماذا يعني نظام الإثبات؟

«الأدلة التي يمكن لأطراف النزاع أن يتقدموا بها أمام القضاء بالطرق والإجراءات التي نص عليها النظام على وجود أو صحة واقعة قانونية متنازع عليها تصلح أساسا لحق مدعى به».

أهم ما يهدف إليه النظام







تحديد إجراءات الإثبات وما يترتب عليها أمام المحاكم والجهات القضائية



التوافق مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية والقوانين المقارنة



مواكبة المستجدات والتطورات العملية في الإثبات



تسريع إجراءات التقاضي عبر تقييد تقديم الأدلة وفق مهل محددة



الوضوح والدقة في إجراءات الإثبات



تعزيز الثقة والشفافية لتشجيع الاستثمار الأجنبي



أبرز ما جاء به نظام الإثبات: