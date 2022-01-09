4 شروط لدخول السعوديين إلى الكويت

أصدرت السفارة السعودية في الكويت جملة من الشروط الخاصة بالمواطنين الراغبين في زيارة الكويت عبر المنافذ الجوية والبرية حيث أكدت ضرورة التزامهم بالتالي:

1. أن يكون القادم محصن باللقاحات المعتمدة لدى الكويت مع شرط الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة بعد 9 أشهر من الجرعة الثانية ويستثنى من ذلك الأطفال دون سن 12 عاما.

2. الحصول على شهادة PCR خلال 72 ساعة قبل موعد السفر للأعمار من 6 سنوات فما فوق مع ضرورة تحميل تطبيقي "مناعة" و"شلونك".

3. الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 10 أيام بعد الوصول مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص PCR بعد 72 ساعة من الوصول.

4. لا يسمح بالخروج من المنزل أو مغادرة الكويت قبل إكمال المدة المسموح بها لإنهاء الحجر وهي 72 ساعة والحصول على شهادة PCR سلبي النتيجة حيث أن مخالفة ذلك سيؤدي بصاحبه إلى المساءلة القانونية.

5. هذه الإجراءات الاحترازية المطبقة من الجهات المختصة في الكويت وقابلة للتغيير حسب الظروف والمستجدات.