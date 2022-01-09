التأمينات توحد فروع خدمة العملاء في جميع المناطق

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن توحيدها لفروع خدمة العملاء في مناطق المملكة كافة، حيث أتاحت المؤسسة لعملاء أنظمة التقاعد الذين كانت تتم خدمتهم عبر الفروع السابقة للتقاعد إمكانية تلقي خدماتهم من خلال فروع "التأمينات الاجتماعية" المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت المؤسسة انتقال فرعها في مدينة الرياض من مقره السابق على طريق مكة المكرمة إلى شارع الوشم بحي المربع لخدمة العملاء، مشددةً على أهمية الحصول على موعد حال الحاجة لزيارة أي من الفروع من خلال خدمات البوابة الإلكترونية.

وبينت المؤسسة أن جميع الخدمات متوفرة إلكترونيًا ويمكن للعميل الاستفادة من بوابة الخدمات الإلكترونية أو التطبيق لتنفيذ معاملاته وخدماته، أو التواصل مع العناية بالعملاء من خلال قنوات العناية بالعملاء المتعددة ومراكز الاتصال وخدمة الزيارة الافتراضية والمحادثة الفورية.

يذكر أن عملية توحيد الفروع لعملاء أنظمة التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية تأتي امتدادًا لدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقًا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (657) وتاريخ 5/11/1442هـ، حرصًا من "التأمينات الاجتماعية" على استمرار خدمة العملاء وفق أعلى درجات الكفاءة والتميز.