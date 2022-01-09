إلغاء الحد الأعلى على الطاولة في المطاعم والمقاهي

حدثت وزارة الشؤون البلديةوالقروية والإسكان بروتوكولات المطاعم والمقاهي الصادرة من "وقاية" بإلغاء الحد الأعلى على الطاولة الواحدة والاكتفاء بتطبيق التباعد بين الطاولات بمسافة 3 أمتار. ولمزيد من تفاصيل البروتوكولات المحدثة عبر هذا الرابط.



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