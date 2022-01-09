مهنة صيد الأسماك بالمملكة أصبحت وطنية بنسبة 43%

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة إن نسبة المواطنين العاملين حاليا في مهنة صيد الأسماك وصلت إلى 43 %، مشيرة إلى استفادة نحو 1577 شخصا من توطين مهنة الصيد وتسجيلهم في المهن الحرة.
وأضافت الوزارة أن هناك 2300 سعودي يتدربون حاليا على هذه المهنة، فضلا عن توفير وتجهيز 168 مركب صيد و100 سيارة نقل مجهزة.
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