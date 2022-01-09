19.500 مستفيد من العيادات الافتراضية بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة

قدمت العيادات الافتراضية في مستشفى الملك عبد العزيز بجدة خدماتها لـ ( 6.779 ) مستفيد خلال العام الماضي 2021 م ، كما أظهرت الإحصائية تقديم الخدمة من خلال مركز الإتصال لـ ( 13.080 ) مستفيد ، و ذلك ضمن إجراءات المستشفى الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتتيح هذه الخدمة التواصل المباشر بين الأطباء و مرضاهم أثناء الموعد المحدد لكل مريض ، من خلال الاتصال الهاتفي ، كما أنها تتيح لهم الحصول على حقوقهم كاملة في الخدمة الصحية المقدمة بكل يسر و سهولة ، حيث تم تخصيص 33 عيادة ، تشمل عيادات باطنية ( تخصصات دقيقة ) ، و عيادات أطفال ( تخصصات دقيقة ) ، وعيادتين للإقلاع عن التدخين ، و عيادات باطنية فرز ، و عيادات أمراض جلدية ، بالإضافة إلى عيادات لـ مركز السكري ، مع إعطاء حساب لجدولة المواعيد لديهم ، و كذلك عيادات لمركز التأهيل الطبي لجميع الأقسام



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