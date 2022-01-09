القبض على مواطن أطلق النار وتباهى بحيازة المخدرات عبر مواقع التواصل

19.500 مستفيد من العيادات الافتراضية بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة قدمت العيادات الافتراضية في مستشفى الملك عبد العزيز بجدة خدماتها لـ ( 6.779 ) مستفيد خلال العام الماضي 2021 م ، كما أظهرت الإحصائية تقديم... جدة دوت الخليج جدة دوت الخليج 06 جمادى الآخرة 1443 هـ 06 جمادى الآخرة 1443 هـ

جامعة المؤسس تُدشن مشروع برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية دشّنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في كلية الدراسات العليا التربوية بالجامعة بمقرها اليوم، المرحلة الأولى من مشروع برنامج... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 06 جمادى الآخرة 1443 هـ 06 جمادى الآخرة 1443 هـ

أبرز 7 مشاريع بقطاع التوثيق العدلي خلال 2021 توّج قطاع التوثيق بوزارة العدل عام 2021 بالعديد من الإنجازات التي كان لها الأثر الكبير في تعزيز كفاءة أعمال التوثيق، والارتقاء... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 06 جمادى الآخرة 1443 هـ 06 جمادى الآخرة 1443 هـ

الأرصاد: فرصة لهطول الأمطار على 7 مناطق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 06 جمادى الآخرة 1443 هـ 06 جمادى الآخرة 1443 هـ

الجوازات تصدر10697 قرارًا إداريًا خلال شهر بحق مواطنين ومقيمين أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, (10697) قرارًا إداريًا خلال شهر جمادى الأولى (1443... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 06 جمادى الآخرة 1443 هـ 06 جمادى الآخرة 1443 هـ

عاجل | 168 بلاغا يوميا عن الأجهزة الطبية كشفت الهيئة العامة للغذاء عن استلامها 5213 بلاغا حول الأجهزة والمنتجات الطبية خلال شهر ديسمبر، وبمعدل يتجاوز 168 بلاغا يوميا.ويعني... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 06 جمادى الآخرة 1443 هـ 06 جمادى الآخرة 1443 هـ

عاجل | 33 % من فحوص الطب الشرعي لأحياء كشف التقرير السنوي لوزارة الصحة عن إجمالي الحالات المعروضة على الطب الشرعي خلال عام بحسب المناطق الصحية، حيث بلغ إجماليها 7014 حالة،... جدة: منال الجعيد جدة: منال الجعيد 06 جمادى الآخرة 1443 هـ 06 جمادى الآخرة 1443 هـ

عاجل | تدوير مرضى بين المستشفيات الحكومية والطرفية بدأت مديريات الشؤون الصحية في المناطق تدوير مرضى بين المستشفيات الحكومية والطرفية وتوزيع من يحتاج الرعاية الطبية المستمرة وحالته... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 06 جمادى الآخرة 1443 هـ 06 جمادى الآخرة 1443 هـ

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