أبرز 7 مشاريع بقطاع التوثيق العدلي خلال 2021

توّج قطاع التوثيق بوزارة العدل عام 2021 بالعديد من الإنجازات التي كان لها الأثر الكبير في تعزيز كفاءة أعمال التوثيق، والارتقاء بالخدمات المقدمة، ورفع مستوى رضا المستفيدين، وكانت أبرز المشاريع بالقطاع ما يلي: 1- إطلاق البورصة العقارية "تجريبيا" 2- الإفراغ الإلكتروني عبر 20 بنكا محليا وأجنبيا 3- إصدار 4 ملايين وكالة إلكترونية عبر ناجز 4- رقمنة 63 مليون وثيقة عقارية 5- وكالات السجناء إلكترونيا 6- إطلاق حزمة من خدمات الرهون 7- مصادقة عقود الزواج لحظيا



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