الأرصاد: فرصة لهطول الأمطار على 7 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق والمنطقة الشرقية. كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك والأجزاء الغربية من الحدود الشمالية والجوف ليلاً تسبق بنشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية الأفقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والجنوبي وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط ومتر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاث أمتار على الجزئيين الشمالي والجنوبي , وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الشمالي والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج.