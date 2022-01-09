جدة تتصدر
وأظهر التقرير تصدر مدينة جدة عن باقي المناطق الصحية العشرين في أعداد الوفيات المعروضة على الطب الشرعي خلال عام من إجمالي حالات الوفيات الذي بلغ 4594 حالة مقسمة بين الكشف الظاهري والتشريح، إذ سجلت جدة 581 حالة، تليها الرياض بـ 558، ثم عسير بـ 522،ثم المدينة المنورة بـ 421، تليها الشرقية بعدد حالات وصل إلى 418، والعاصمة المقدسة 356، تليها القصيم 322 حالة.
وعرضت الأحساء 243 حالة وفاة على الطب الشرعي، وجازان 193، وحائل 171، وتبوك 154، و بيشة 113، والطائف 107.
حالات دون المئة
أبان التقرير أن هناك 7 مناطق صحية سجلت حالات وفاة دون المئة عرضت على الطب الشرعي، حيث وصلت الحالات بالجوف 94 حالة، و 74 في الباحة، و 63 بالحدود الشمالية، و58 حالة في حفر الباطن، في حين عرضت القنفذة 56 حالة وفاة، والقريات 49، ونجران 41 حالة.
حالات حية
413
عسير
407
الرياض
377
جدة
268
الشرقية
218
المدينة المنورة
117
العاصمة المقدسة
91
تبوك
79
القصيم
64
الأحساء
62
جازان
56
الطائف
44
حائل
41
نجران
31
بيشة
19
حفر الباطن
14
الحدود الشمالية
14
الجوف
9
القنفذة
4
الباحة
4
القريات
2332 حالة
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | 33 % من فحوص الطب الشرعي لأحياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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