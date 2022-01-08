المدينة تتصدر العمل التطوعي

حصدت منطقة المدينة المنورة المركز الأول لمستهدف العمل التطوعي على مستوى المناطق، تفعيلاً للقطاع الغير ربحي بالمنطقة.

وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، أن ما حظيت به المنطقة من تميز ما هو إلا نتاج دعم أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان للعمل على رفع الجودة في تقديم أفضل الخدمات ورفع مستوى الأداء من خلال تنوع المبادرات التطوعية ومواءمتها لاحتياجات المنطقة بكافة المجالات وتذليل كافة المعوقات.

وأفاد الصاعدي أن المركز الأول يعد هدفاً لكل منطقة وما نقوم به جعلنا نحصل على هذا المستوى بفضل الجهود المباركة التي نسير عليها مما يدعم التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي أحد أبرز المحاور المسندة لبرنامج التحول الوطني، حيث يسعى البرنامج بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وتحسين فاعليته وزيادة الفرص التطوعية من خلال تبني أحدث الطرق وأفضل الممارسات الدولية الداعمة لتحفيز العمل التطوعي، وسعيًا إلى رفع مستوى العمل التطوعي والتشجيع عليه.